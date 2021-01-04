У Катарі відновлюються переговори між урядом Афганістану і талібами

На тлі насильства в Афганістані у Катарі відновлюються переговори між афганським урядом і талібами. Представники афганського уряду мають вирушити в Доху, в переддень нового раунду мирних переговорів з «Талібаном» після 20-денної перерви.

Планується, що сторони відновлять переговори про поділ влади в столиці Катару 5 січня.

Прямі внутрішньоафганські переговори почалися у вересні, приблизно через сім місяців після того, як таліби дійшли згоди зі США.

Минулого місяця афганський уряд і «Талібан» узгодили правила і процедури переговорів.

Міжнародне співтовариство закликало обидві сторони зменшити бойові дії і активізувати врегулювання конфлікту.

Перед переговорами афганські урядовці звинуватили талібів в серії вибухів і цілеспрямованих убивств державних службовців, журналістів, священнослужителів, політиків і активістів-правозахисників. Бойовики ці звинувачення переважно відкидають.

Підтримуваний Заходом уряд в Кабулі утримує владу в Афганістані після входу іноземних військ під проводом США в 2001 році, хоча таліби контролюють значну частину території країни.

Відповідно до угоди між США і «Талібаном», підписаною торік у Досі, всі іноземні сили повинні покинути Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії безпеки від бойовиків. НАТО має в Афганістані близько 11 тисяч військовослужбовців з декількох країн.

У листопаді адміністрація президента Дональда Трампа оголосила, що до середини січня з Афганістану виведуть 2000 американських військовослужбовців, залишивши лише 2500.

Очікується, що темпи подальшого виведення військ США будуть визначені після того, як обраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.