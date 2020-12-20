У Кабулі внаслідок вибуху загинули 8 людей, поранений депутат парламенту Афганістану

У столиці Афганістану Кабулі 20 грудня внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше вісім людей, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. Речник МВС Тарік Аріан заявив, що в результаті вибуху також були поранені ще 15 людей, зокрема, член парламенту Хан Мохаммад Вардак.

Вибух стався, коли колона автомобілів, що супроводжувала Вардака, проїжджала перехрестя в районі Хушаль-Хан. Внаслідок вибуху загорілися припарковані навколо цивільні транспортні засоби, також пошкоджень зазнали сусідні будівлі та магазини.

Речник МВС додав, що серед загиблих та поранених були діти та жінки. За його словами, цифри жертв є попередніми і можуть зростати.

Жодна група не взяла на себе відповідальності за напад, представники влади звинувачували в минулих подібних нападах рух «Талібан».