Афганістан: внаслідок вибуху бомби загинули 15 дітей

У Афганістані внаслідок вибуху бомби під час релігійного зібрання загинули щонайменше 15 дітей, 20 осіб було поранено. Про це повідомляє місцева влада.

Бомба вибухнула після того, як чоловік на моторизованому рикші в’їхав в село в провінції Газні, щоб продавати товари, і незабаром був оточений дітьми, повідомив прес-секретар губернатора провінції Газні Вахідулла Джумазада.

Представник міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан раніше заявив, що група зібралася для читання Корану.

Відповідальність за вибух жодне угруповання на себе не взяло, проте у місцевій поліції звинуватили у вибуху талібів.

Представник бойовиків у свою чергу заявив, що вибух стався через залишки боєприпасів, які діти нібито принесли водію рикші.

Інцидент стався під час мирних переговорів у столиці Катару між бойовиками Талібану і афганським урядом про припинення багаторічної війни, призупиненої до січня.

Ці переговори почалися через 10 місяців після укладення угоди між США і Талібаном, яка була підписана в лютому. Вона передбачала виведення всіх іноземних сил в обмін на гарантії безпеки Талібану та його прихильність до мирних переговорів з урядом Афганістану.