У 2021 році гуманітарна допомога знадобиться ще 5 мільйонам афганців – ООН

В Організації Об’єднаних Націй повідомили, що іще 5 мільйонів афганців потребуватимуть допомоги наступного року через пандемію COVID-19 і збільшення числа конфліктів.

«Потреба зростає, і терміново необхідне фінансування», – заявив 15 грудня виконувач обов’язків помічника генерального секретаря з гуманітарних питань Рамеш Раджасингхам, який повернувся із поїздки в Афганістан.

За його словами, ситуація буде ускладнюватися суворими зимами, які зазвичай бувають в Афганістані.

Зростання потреби в гуманітарній допомозі є результатом «кризи COVID-19, посилення конфліктів і переміщень» населення, додав посадовець ООН. Якщо цьогоріч йшлося про підтримку, орієнтовану на близько 11 мільйонів людей, то наступного року йтиметься вже про майже 16 мільйонів, сказав Раджасингхам.

Президент Афганістану Ашраф Гані 15 грудня висловив сподівання, що мирні переговори між урядом і угрупованням «Талібан» перенесуть із Катару в Афганістан. За його словами, афганський народ обурює те, що переговори у Досі нині проходять в розкішних готелях Перської затоки.

Мирні переговори, які почалися у вересні на тлі лютневої угоди між США і «Талібаном» у Катарі, відновляться 5 січня.

Відповідно до угоди між США і «Талібаном», всі іноземні сили повинні покинути Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії безпеки від бойовиків і зобов’язання провести переговори з афганським урядом в Кабулі. НАТО має в Афганістані близько 11 000 військовослужбовців з декількох країн.

У листопаді адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила, що до середини січня з Афганістану виведуть 2000 американських військовослужбовців, залишивши лише 2500 осіб.

Однак, попри мирні переговори, насильство в країні, охопленій війною, не вщухає.

15 грудня в результаті вибуху бомби і обстрілу в Кабулі загинули щонайменше три людини, в тому числі один з місцевих чиновників.

У жовтні місія ООН в Афганістані повідомила, що за перші дев’ять місяців цього року в країні загинули 2117 мирних жителів і 3822 були поранені.