В Афганістані вбили телеведучу, яка відстоювала права жінок та дітей

Журналістка приватного афганського телеканалу Enikass TV Малала Майванд і її водій були вбиті невідомими нападниками в східній афганській провінції Нангархар.

Напад стався 10 грудня вранці дорогою Майванд на роботу в столицю провінції Джелалабад.

Жінка працювала на Enikass TV близько восьми років. Її також називали активісткою, яка відстоювала права афганських жінок та дітей.

Жодне з угруповань чи окрема особа не взяли на себе відповідальності за друге упродовж місяця вбивство журналіста в Афганістані.

Керівництво Enikass звинуватило у вбивстві журналістки «ворогів країни», заявивши, що каналу погрожували.

Вбивство Малали Майванд сталося через кілька тижнів після того, як 14 листопада в провінції Гільменд був убитий журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ільяс Даї.

За даними організації «Репортери без кордонів», Афганістан – одна з найнебезпечніших країн для журналістів. Щонайменше 10 журналістів і співробітників ЗМІ були вбиті в країні торік.