Делегація «Талібану» прибула на переговори до Пакистану на тлі вбивства 13 силовиків в Афганістані

Делегація бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» відвідала Пакистан на тлі нападу в Афганістані, повідомляє афганська служба Радіо Свобода.

Делегація «Талібану», очолювана політичним лідером групи бойовиків мулою Абдул-Гані Барадаром, зустрінеться з прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом та іншими посадовими особами під час триденного візиту, який розпочався 16 грудня, йдеться в повідомленні МЗС Пакистану.

Водночас 16 грудня афганські чиновники заявили, що щонайменше 13 поліцейських загинули під час нападу на блокпост безпеки в північній провінції Баглан.

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Ще троє поліцейських були поранені в результаті іншого нападу на блокпост у тій же провінції.

Обидва напади сталися в районах столиці провінції, місті Пулі-Хумрі.

Жодна група не взяла на себе відповідальності за напади, хоча місцеві чиновники звинувачували талібів.

Напади відбулися на наступний день після вибуху бомби та обстрілу в Кабулі, при яких загинули щонайменше троє людей, у тому числі заступник губернатора провінції Кабула Махбобулла Мохібі.

Пакистан давно наражається на критику за те, що нібито надає притулок та допомогу бойовикам. Офіційний Ісламабад це заперечує.

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Саме Пакистану приписують причетність до того, що в 2018 році група бойовиків потрапила за стіл переговорів із США.

Зрештою ці переговори призвели до угоди між США і Талібаном, яка була підписана в лютому, передбачаючи виведення всіх іноземних сил в обмін на гарантії безпеки Талібану та його прихильність до мирних переговорів з урядом Афганістану.

З вересня уряд Афганістану та бойовики «Талібану» ведуть мирні переговори в Катарі, спрямовані на завершення десятиліть війни.