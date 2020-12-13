Внаслідок атак у Кабулі загинули троє людей

Щонайменше троє людей загинули 13 грудня у Кабулі внаслідок двох різних атак, повідомили правоохоронці.
Після серії мінометних обстрілів загинула одна людина.
Ще двоє загинули та двох було поранено вибухом прикріпленої до бронетехніки бомби, повідомили у місцевій поліції.
Представник начальника кабульської поліції Фердаус Фарамарц заявив також, що під час поїздки до свого офісу у східному Кабулі було смертельно застрелено державного прокурора. Чи був він четвертим загиблим, не уточнюється.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напади.
Тим часом у південному місті Кандагар чиновники заявили, що десятки бойовиків «Талібану» були жорстоко вбиті за ніч 13 грудня. Бойовики «Талібану» атакували блокпости в п’яти районах, що оточують місто, йдеться в заяві міністерства оборони, а афганські війська відбили напади.
Насильство в Афганістані різко зросло в останні місяці, попри спроби талібів та представників афганського уряду вести переговори щодо мирної угоди, яка може покласти край десятиліттям війни.
США також намагаються доопрацювати плани виведення тисяч військовослужбовців з країни.
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