Внаслідок атак у Кабулі загинули троє людей

Щонайменше троє людей загинули 13 грудня у Кабулі внаслідок двох різних атак, повідомили правоохоронці.

Після серії мінометних обстрілів загинула одна людина.

Ще двоє загинули та двох було поранено вибухом прикріпленої до бронетехніки бомби, повідомили у місцевій поліції.

Представник начальника кабульської поліції Фердаус Фарамарц заявив також, що під час поїздки до свого офісу у східному Кабулі було смертельно застрелено державного прокурора. Чи був він четвертим загиблим, не уточнюється.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напади.

Тим часом у південному місті Кандагар чиновники заявили, що десятки бойовиків «Талібану» були жорстоко вбиті за ніч 13 грудня. Бойовики «Талібану» атакували блокпости в п’яти районах, що оточують місто, йдеться в заяві міністерства оборони, а афганські війська відбили напади.

Насильство в Афганістані різко зросло в останні місяці, попри спроби талібів та представників афганського уряду вести переговори щодо мирної угоди, яка може покласти край десятиліттям війни.

США також намагаються доопрацювати плани виведення тисяч військовослужбовців з країни.