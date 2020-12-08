В Афганістані зросла кількість жертв серед цивільних в результаті авіаударів – дослідження

Кількість загиблих в результаті авіаударів мирних жителів в Афганістані різко зросла після того, як в 2017 році військові США послабили правила ведення бойових дій, йдеться в дослідженні, проведеному в рамках проєкту «Ціна війни» американських Браунівського і Бостонського університетів.

Згідно з дослідженням, опублікованим 7 грудня, число убитих мирних жителів зросло з 250-ти в 2016 році до 700 в 2019 році. Це більше, ніж за будь-який інший рік від початку війни в 2001 році.

Повідомляється, що кількість цивільних осіб, убитих в результаті авіаударів, завданих міжнародними силами, залежала від тактики і пріоритету, який Сполучені Штати приділяли запобіганню жертвам серед цивільних.

У дослідженні йдеться, що зростання кількості жертв серед цивільного населення в результаті авіаударів в період з 2016 до 2019 років пояснюється також рішенням США послабити свої правила ведення бойових дій в 2017 році.

У 2008 році, наприклад, в результаті авіаудару міжнародних сил загинуло 552 мирних жителі. Після цього Сполучені Штати та їх союзники взяли на себе зобов’язання скоротити кількість загиблих в результаті авіаударів мирних жителів, і до 2014 року це число зменшилося до 101.

Але в 2017 році Сполучені Штати пом’якшили свої правила ведення бойових дій, зокрема таким чином, що силам США не потрібно було безпосередньо контактувати з силами противника, щоб мати можливість наносити удари з повітря.

У дослідженні вказано, що після того, як Сполучені Штати і таліби уклали угоду в лютому 2020 року, кількість ударів з повітря з боку США та інших міжнародних сил зменшилася, як і завдана цивільному населенню шкода.

Дослідження базується на даних ООН, Міністерства оборони та інших джерел.

Цього року через авіаудари з боку афганських Повітряних сил загинули 156 мирних жителів в порівнянні з 83-ма, убитими в результаті авіаударів з боку міжнародних сил.

У дослідженні йдеться, що деяких смертей можна було б уникнути, якби були ухвалені жорсткіші правила взаємодії та покращилася підготовка.