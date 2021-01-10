Афганістан: троє людей загинули, підірвавшись на бомбі

Представник сил громадської безпеки Афганістану був убитий разом з двома іншими людьми 10 січня, коли їх автомобіль підірвався на встановленій біля дороги бомбі у Кабулі.

Представник міністра внутрішніх справ країни повідомив, що ще одно пасажира авто було поранено в результаті вибуху, який стався в ранкову годину пік.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Президент Афганістану Ашраф Гані «категорично засудив терористичний акт» і звинуватив у ньому талібів, з якими афганські офіційні особи нещодавно відновили мирні переговори в Катарі.

«Сплеск насильства з боку талібів суперечить духу прихильності миру і вказує на те, що угруповання як і раніше дотримується своєї войовничої позиції, вбиваючи безневинних і завдаючи шкоди громадським об’єктам», - йдеться в повідомленні адміністрації президента з посиланням на Гані.

Зіа Вадан був журналістом перш ніж став представником сил громадського захисту Міністерства внутрішніх справ Афганістану.

Незважаючи на переговори, «Талібан» продовжує протистояння з урядом Афганістану. В той же час в останні місяці за численні напади у Кабулі відповідальність на себе брало угруповання «Ісламська держава».

З листопада у Кабулі були вбиті п’ятеро журналістів, заступник губернатора Кабула і відомий активіст на виборах.

9 січня афганська влада оголосила про арешт трьох підозрюваних у зв’язку зі смертельною засідкою в грудні на авто голови афганської незалежної групи з моніторингу виборів Юсуфа Рашида, але вони не розголошували їх особи.

Після майже місячної перерви в переговорах представники уряду і Талібану зустрілися на початку цього тижня в Катарі для попередніх переговорів.

Відповідно до угоди між США і Талібаном, узгодженої в лютому минулого року, всі іноземні сили повинні залишити Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії безпеки від групи бойовиків.