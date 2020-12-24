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24 грудня 2020, Київ 22:06
Новини | Міжнародні

В Афганістані вбили захисницю прав жінок

Афганська захисниця прав жінок Фрешта Когістані

Афганська захисниця прав жінок Фрешта Когістані була вбита 24 грудня в селі в провінції Капіса на північний схід від Кабула, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Афганістану.

Сьогодні близько 17:00 за місцевим часом невідомі бойовики, які їхали на мотоциклі, застрелили Фрешту Когістані, а її брат був тяжко поранений під час нападу. Згодом поліція повідомила, що брат Когістані також помер. Жодна група не взяла на себе відповідальність за теракт.

Вбивство Когістані є останнім у ряду вбивств активістів, які викликали міжнародну стурбованість.

Голова афганської незалежної групи з моніторингу виборів Юсуф Рашид був убитий у Кабулі 23 грудня. Реагуючи на цей теракт, місія ООН в Афганістані висловила стурбованість через «тривожне» число вбивств публічних осіб у зруйнованій війною країні.

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