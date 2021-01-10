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10 січня 2021, Київ 16:54
Новини | Міжнародні

Афганістан: в результаті авіаудару військових загинули 12 людей

Влада провінції Німроз повідомила про загибель мирних жителів в результаті авіаудару

Влада афганської провінції Німроз звинуватила ВПС Афганістану у авіаударі, який забрав життя щонайменше 12 мирних жителів.

Як повідомив місцевій службі Радіо Свобода глава ради провінції, мирні жителі загинули в результаті авіаудару в районі Хашруд.

Представник Афганської національної армії заявив, що отримав повідомлення про жертви серед цивільного населення, які розслідуються. Факт нанесення авіаудару по базі талібів у зазначеному районі він підтвердив.

Талібан наразі не коментував інцидент.

Місія ООН зі сприяння Афганістану вже звинувачувала афганські військово-повітряні сили в значній кількості жертв серед цивільного населення. Ними задокументовано 63 випадки авіаударів Афганістану, в результаті яких з січня по вересень минулого року загинули 156 осіб і ще 193 отримали поранення. У місії вказали на зростання числа жертв серед цивільного населення в порівнянні з попереднім, 2019-м роком.

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