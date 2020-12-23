У Кабулі вбили керівника афганської незалежної групи з моніторингу за виборами

У Кабулі невідомі бойовики вбили керівника афганської незалежної групи зі спостереження за виборами.

Як повідомив Радіо Свобода прессекретар поліції Кабулу Фердоусі Фарамарз, Юсуфа Рашида та його водія атакували 7-му поліцейському окрузі Кабулу вранці 23 грудня. Внаслідок нападу Рашид помер у лікарні швидкої допомоги, а шофер отримав поранення.

Рашид був виконавчим директором Форуму вільних і справедливих виборів Афганістану (FEFA), який розташований у Кабулі. Він збирався брати участь у відкритті групи захисту миру

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Цілеспрямовані вбивства публічних діячів, в тому числі журналістів, священнослужителів, політиків і правозахисників, стали доволі звичним явищем в останні місяці на тлі зростання насильства і хаосу у всьому Афганістану, незважаючи переговори між представниками уряду і талібами в Катарі, мета яких – покласти край десятиліттям війни.