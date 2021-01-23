США збираються переглянути угоду з талібами

США збираються переглянути угоду, укладену з рухом Талібан минулого року, щоб визначити, чи виконують бойовики угруповання свої зобов’язання в рамках мирної угоди. Як повідомив Білий дім 22 січня, радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джо Салліван мав розмову зі своїм афганським колегою Хамдуллою Мохібом.

Відповідно до угоди між США і Талібаном, укладеної у лютому минулого року, всі іноземні сили повинні залишити Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії безпеки з боку бойовиків, зокрема, припинення зв’язків з Аль-Каїдою. Восени афганський уряд та представники бойовиків почали мирні переговори у Катарі, які втім проходять на тлі наростаючого насильства.

Салліван підкреслив, що нова адміністрація Байдена «підтримає мирний процес енергійними регіональними дипломатичними зусиллями, які будуть спрямовані на те, щоб допомогти обом сторонам досягти міцного і справедливого політичного врегулювання і постійного припинення вогню», зазначили у Білому домі.

Сполучені Штати також переглянуть угоду, досягнуту за адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, «в тому числі для оцінки того, чи виконує Талібан свої зобов’язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами, скорочення насильства в Афганістані і ведення конструктивних переговорів з урядом Афганістану та іншими зацікавленими сторонами» .

Салліван і його афганський колега також обговорили «підтримку Сполученими Штатами Америки у питанні захисту видатних досягнень афганських жінок, дівчат і груп меншин в рамках мирного процесу».

У заяві наголошується, що США прагнуть співпрацювати з афганським урядом, союзниками по НАТО та регіональними партнерами, «щоб підтримати стабільне, суверенне та безпечне майбутнє Афганістану».