Афганістан: внаслідок хвилі атак загинули понад 20 людей

Внаслідок серії нападів по всьому Афганістану загинули понад два десятки людей, незважаючи на мирні переговори, які тривають між представниками уряду Афганістану та бойовиками Талібану.

19 січня міністерство оборони Афганістану повідомило, що за ніч у результаті нападів талібів на блокпости у провінції Кундуз загинули четверо військових. За даними відомства, 15 бойовиків Талібану також були вбиті і 12 поранені.

Однак Гулам Рабані Рабані, член ради провінції Кундуз, оскаржив заперечив надані міністерством цифри, заявивши, що афганські сили безпеки понесли значно більші втрати: в результаті окремих атак в районі Дашті-е-Арчі загинуло щонайменше 25 солдатів, в тому числі 13 солдатів і чотири поліцейських. За словами Рабані, біля міста Кундуз, столиці провінції, були вбиті щонайменше вісім інших солдатів.

Представник Талібану Забіхула Муджахід заявив, що за всіма атаками стояли бойовики. За його словами, талібам вдалося захопити зброю і боєприпаси на блокпостах.

Розбіжності у повідомленнях про кількість жертв журналістам не вдалося перевірити, оскільки Кундуз закритий для працівників медіа, а таліби контролюють більшу частину сільських районів провінції.

У південній провінції Гільменд, представник уряду в районі Вашером Абдул Захір Хакьяр був застрелений невідомими бойовиками пізно ввечері 18 січня, заявив губернатор провінції. За цей напад відповідальності на себе ніхто не взяв.

Крім того, за повідомленням місцевої влади, у південній провінції Урузган щонайменше 10 людей, в тому числі жінки і діти, а також журналіст і поліцейський, отримали поранення в результаті вибуху бомби, прикріпленою до мотоциклу.

У столиці країни Кабулі в результаті вибуху магнітного пристрою загорілася машина, в результаті чого були поранені щонайменше двоє людей, повідомив Радіо Свобода прес-секретар кабульській поліції Фердоусі Фарамарц.

Угруповання «Ісламська держава» брала на себе відповідальність за численні напади у Кабулі в останні місяці.

На початку цього місяця представники Талібану і афганський уряд відновили мирні переговори у Катарі. Перемовини мають на меті припинення конфлікту, що триває десятиліття, однак нещодавній сплеск насильства, в якому обидві сторони звинувачують одна одну, загрожує прогресу.

Згідно з угодою між США і Талібаном, досягнутою в лютому минулого року, усі іноземні сили планують покинути Афганістан до травня 2021 року в обмін на гарантії безпеки від групи бойовиків, включаючи розрив зв’язків з Аль-Каїдою.