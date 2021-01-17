В Афганістані вбили двох жінок – суддів Верховного суду

У столиці Афганістану, Кабулі, бойовики вбили двох жінок – суддів Верховного суду, повідомляє влада країни.

Це останні з низки вбивств, що охопили країну. Цілями злочинів стають цивільні громадяни – журналісти, правозахисники, діячі культури, помірковані релігійні лідери і жінки на громадських посадах.

Речник Верховного суду Ахмад Фахім Кавім заявив, що жінки їхали до свого офісу, коли бойовики відкрили вогонь по їхньому автомобілю під час ранкової години пік 17 січня. Водій жінок був поранений внаслідок нападу.

Поліція Кабула підтвердила повідомлення про напад і заявила про початок розслідування. Особи загиблих не називають.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за напад.

Представники США й Афганістану звинувачували «Талібан» у низці вбивств, що сталися у великих містах Афганістану, де, попри мирні зусилля для закінчення 19-річної війни, насильство не вщухає.

«Талібан» заперечує причетність до вбивств.