Зеленський побажав Байдену успіху і спитав, чому Україна ще не в НАТО

Членство в НАТО є найважливішим питанням безпеки України, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios для каналу HBO.

Зеленський згадав про це в контексті нової адміністрації Сполучених Штатів після інавгурації нового президента Джо Байдена.

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«Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі. Для нас це найважливіше, бо безпека в Європі – це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації», – сказав Зеленський.

На питання ведучого Джонатана Свона про потреби України в допомозі Вашингтону Зеленський загадав про перспективи членства в Північноатлантичному альянсі.

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«Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?» – сказав він.

На думку Зеленського, якби Україна була в складі НАТО, вона могла б не боятися ескалації російської агресії на сході.

Джо Байден став 46-м президентом Сполучених Штатів 20 січня після своєї перемоги на виборах минулого року. Він також був віцепрезидентом за часів Барака Обами з 2009 по 2017 рік і в цьому статусі відвідував Україну.