За підсумками саміту «Кримської платформи» повинні бути посилені санкції проти Росії – Чубаров

За підсумками саміту «Кримської платформи» повинні бути посилені санкції проти Росії, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Крім заяв, повинні бути озвучені конкретні кроки, які робитимуться цими державами, щоб російські війська дійсно покинули Крим. Треба зробити все, щоб «Кримська платформа» стала успішною і не закінчилася провалом», – сказав Чубаров.

За його словами, ті іноземні держави, які підтримають платформу, повинні виступити за посилення санкцій щодо Росії, зокрема, за негайне ембарго на російські енергоносії.

«Або ж ці уряди можуть максимально скоротити будь-які взаємини з Росією, оскільки її дії загрожують і їхній безпеки, і їхнім народам. Я розумію, що це надзвичайно складно для окремих держав, що це пов'язано з економічними втратами, але треба ж якось зупинити російську загрозу, що розповзається над усім світом», – сказав голова Меджлісу.

У МЗС України раніше повідомляли, що саміт з деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року. Пізніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав, що саміт відбудеться цього літа.

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

Речник МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов переконаний, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе «повернути Крим».