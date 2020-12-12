Проєкт Крим.Реалії отримав премію «Високі стандарти журналістики»

Проєкт служби Радіо Свобода – Крим.Реалії отримав відзнаку «Високі стандарти журналістики-2020» у категорії «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт».

Головний редактор проєкту Крим.Реалії –​ Володимир Притула повідомив, що грошову частку відзнаки передадуть дітям кримчан, які стали жертвами російської анексії Криму: активістів, громадянських журналістів, утримуваних за політичними мотивами російською владою, зщокрема і сину зниклого в 2014 році під час окупації Росією Криму активіста Тимура Шаймарданова – Марку, який був присутній на церемонії нагородження у Львові в суботу, 12 грудня.

«Ми сприймаємо цю нагороду як відзнаку усіх кримських журналістів, які продовжують працювати на окупованому півострові – попри тиск, цькування і реальні загрози для їхнього життя і свободи. Це нагорода тим громадянським журналістам, які за свої стріми і відео з місць арештів та обшуків тепер перебувають в російських тюрмах. Це нагорода і тим кримським журналістам, які вимушені були покинути близьких людей, рідний дім, виплеканий сад чи виноградник, але не покинули свою професію – тут, на материку. Всі вони – мужні і самовіддані професіонали. І саме тому для нас усіх важливо, що ця відзнака – нагорода саме за професійність у журналістиці. Попри тиск і виклики як в окупованому Криму, так і на материковій Україні, журналісти Крим.Реалії прагнуть залишатися відповідальними і професійними. Дякуємо, що ви це оцінили», – сказав Притула про нагородження Крим.Реалії.

У короткому списку номінантів у цій категорії були також видання Платформа і Reporters.

Крім того, на церемонії оголосили переможців у категоріях «За стійкий, якісний медійний проєкт/продукт» і «За швидкий і якісний розвиток у професії».

Hromadske вело пряму трансляцію з церемонії нагородження.

В експертну групу премії в 2020 році увійшли: шеф-редактор інтернет-видання LB.ua Соня Кошкіна, засновник Школи журналістики УКУ Ігор Балинський, шеф-редактор видання «Детектор Медіа» Наталія Лігачова, медіаексперт, викладач Могилянської школи журналістики (НаУКМА) Діана Дуцик, викладач Школи журналістики УКУ Зоя Красовська, журналіст і ведучий Павло Казарін, журналіст, публіцист, історик Вахтанг Кіпіані, публіцист, викладач Школи журналістики УКУ, виконавчий директор Львівського медіафоруму Юрій Опока, ведучий телеканалу «Прямий» Валерій Калниш.

Раніше проєкт української служби Радіо Свобода Крим.Реалії увійшов до списку «Медіавподобання українських експертів і журналістів».

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Крим.Реалії – проєкт української служби Радіо Свобода – стартував у березні 2014 року, в перші дні окупації та анексії Російською Федерацією Кримського півострова. Перший російськомовний сайт Крым.Реалии побачив світ 25 березня 2014 року, а україномовний Крим.Реалії та сайт кримськотатарською мовою Qırım.Aqiqat – на початку квітня того ж року.

У вересні 2015 року кримська команда запустила Радіо Крим.Реалії, яке транслює свої передачі на середніх хвилях 549 АМ на більшу частину території Криму, південний схід України та передгірні райони Північного Кавказу Росії, а з вересня 2017 року – цілодобовий канал Радіо Крим.Реалії на частоті 105,9 FM, який можна слухати на північному сході Криму.

Через тиск і загрози понад півсотні журналістів, які співпрацювали з Крим.Реалії, були змушені покинути межі Кримського півострова або припинити таку співпрацю.

Проєкт продовжує працювати для кримчан, попри протидію з боку російської влади на півострові. Журналісти Крим.Реалії і далі надають своїй аудиторії те, що їй недоступно з місцевих засобів інформації: новини без цензури, відповідальний обмін думками, відкрите обговорення проблем.

Премія «Високі стандарти журналістики» — відзнака, створена 2016 року засновником GROWFORD Institute Віталієм Ломаковичем. На думку засновника, ця премія має стати «додатковим стимулом для українських ЗМІ бути чесними, об'єктивними і принциповими». До участі допускаються журналісти, які є громадянами України або працюють тут на постійній основі, мають чітку громадянську позицію. Організатори відзначають журналістів премією щороку.