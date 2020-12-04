СБУ передала до суду справу щодо замовника й організатора підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук й скерувала матеріали до суду. Про це СБУ повідомила 4 грудня.

«Як встановило слідство органів безпеки, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за «роботу» і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу», – повідомляє пресслужба відомства.

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Крім того, за заявою СБУ, замовник підпалу й раніше залучав виконавця для вчинення аналогічних дій.

До суду скерували обвинувальний акт щодо двох фігурантів справи, який звинувачують в організації підпалу. Їх звинувачують у співучасті в знищенні майна журналіста.

У травні 2020 року тодішній президент медіакорпорації RFE/RL Джеймі Флай привітав притягнення до відповідальності виконавця підпалу автомобіля кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук і закликав знайти також замовників нападу.

Галицький суд Львова 25 травня ухвалив рішення у справі підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – 19-річного Якоба Сарахмана. Вирок суду – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.

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За даними слідства, Якоб Сарахман, студент університету «Львівська політехніка» зізнався, що в ніч на 30 січня підпалив автомобіль львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Проти нього було відкрите провадження за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У справі підпалу фігурують ще двоє осіб – майор поліції Франківського району Львова Михайло Чердак, який переховується і перебуває в розшуку, та безробітний, раніше судимий Вадим Дмитренко, що, за рішенням суду в лютому, перебуває під домашнім арештом. За даними львівських журналістів, чоловік відомий у кримінальному світі. Щодо цих двох підозрюваних порушене кримінальне провадження за статтею 347 (умисне пошкодження майна журналіста) ККУ.

Досі слідство не назвало потерпілим – подружжю Галині і Василеві Терещукам – мотиви скоєння злочину.