Президент RFE/RL закликав українську владу встановити замовників нападу на журналістку Радіо Свобода у Львові

Президент медіакорпорації RFE/RL Джеймі Флай привітав притягнення до відповідальності винних у підпалі автомобіля кореспондентки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук і закликав знайти також замовників нападу.

«Я закликаю українську владу виявити та притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто замовив напад, а не тільки особу, яка його здійснила», – наголосив Джеймі Флай.

Він повторив, що вважає напад «тривожною спробою залякати незалежну журналістику в Україні».

Галицький суд Львова 25 травня ухвалив рішення у справі підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – 19-річного Якоба Сарахмана. Вирок суду – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.

За даними слідства, Якоб Сарахман, студент університету «Львівська політехніка» зізнався, що в ніч на 30 січня підпалив автомобіль львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Проти нього було відкрите провадження за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У справі підпалу фігурують ще двоє осіб – майор поліції Франківського району Львова Михайло Чердак, який переховується і перебуває в розшуку, та безробітний, раніше судимий Вадим Дмитренко, що, за рішенням суду в лютому, перебуває під домашнім арештом. За даними львівських журналістів, чоловік відомий у кримінальному світі. Щодо цих двох підозрюваних порушене кримінальне провадження за статтею 347 (умисне пошкодження майна журналіста) ККУ.

Досі слідство не назвало потерпілим – подружжю Галині і Василеві Терещукам – мотиви скоєння злочину.

«Мені досі невідомі мотиви злочину. Я вперше сьогодні у суді побачила людину, яка підпалила автівку. Але він – найнижча ланка у цьому ланцюгу. Були люди, які замовили цей злочин. Досі не знайдено поліцейського, який безпосередньо давав вказівки підпалювачу», – каже потерпіла, журналістка Галина Терещук.

Слідство у справі підпалу автівки журналістки Радіо Свобода триває.