«Репортери без кордонів» стурбовані підпалом машини «Схем» та ймовірним прослуховуванням Ткача

Організація «Репортери без кордонів» висловила стривоженість через інциденти з журналістами проєкту Радіо Свобода та UA:Перший «Схеми» та закликала до ретельного поліцейського розслідування.

В об’єднанні звернули увагу на підпал машини «Схем» та ознаки ймовірного прослуховування, який виявив у себе в квартирі журналіст проєкту Михайло Ткач.

«Ткач проливав чимало світла на темні кути української політики протягом років. Він підозрює, що за ним почали стежити, тому що його репортажі дратують державних високопосадовців», – йдеться в заяві «РБК».

Читайте також: Посольство США закликає розслідувати спалення авто «Схем» та ймовірне прослуховування квартири Ткача

Організація звертає увагу на інші напади на журналістів Радіо Свобода. Зокрема, згадують підпал машини журналістки Галини Терещук у Львові (в заяві її називають «журналісткою «Схем»), спробу суду отримати доступ до персональних даних головної редакторки «Схем» Наталі Седлецької та публікацію колишнім членом Адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим особистих даних журналістів.

Україна посідає 96-е місце зі 180 у Світовому індексі свободи преси 2020 року за версією «Репортерів без кордонів».

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».

Читайте також: Програмі розслідувань «Схеми» присуджено міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи 2020»

Крім того, в ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ з різних під’їздів).

Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Михайлом Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя та про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв) і ще одне – через підпал автомобіля Бориса Мазура (умисне знищення або пошкодження майна).