Програмі розслідувань «Схеми» присуджено міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи 2020»

Проєкту журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» присуджено міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи 2020» (Free Media Awards) за розслідувальну журналістику.

Про це повідомили засновники премії – німецький фонд «Цайт-Штіфтунг» ім. Ебелін і Герда Буцеріуса (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) і норвезька «Фундація Свобода слова» (The Fritt Ord Foundation).

«Телевізійна програма «Схеми» – це взірець розслідувальної журналістики. Програма є спільним проєктом Радіо Свобода та UA:Перший. Завдяки своїм розслідуванням редакція щотижневої програми проливає світло на політичну корупцію та політичні зв'язки. На журналістів та команду неодноразово скоювали напади у зв’язку з їхньою роботою», – відзначають на сайті Free Media Awards.

Цьогоріч премією також відзначено українського журналіста й автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, азербайджанського фотографа Азіза Карімова і російські видання «Медиазона» та «Проект.Медиа».

«Цьогорічні премії «Вільної преси» присуджені хоробрим журналістам та редакціям, які безстрашно викривають корупцію і зловживання владою, порушення прав людей і які не піддаються залякуванням їхньої влади. Таким чином вони захищають свободу преси, яка є наріжною для функціонування громадянського суспільства», – пояснює Майкл Гьорінг, генеральний директор ZEIT Foundation.

«Розслідувальна журналістика й висвітлення спірних питань в авторитарних країнах вимагають багато відваги та великих запасів витривалості. Інформація, яку вдається публікувати лауреатам премії в результаті непростих досягнень у ворожому середовищі – життєво важлива та вирішальна для демократичних рухів у Східній Європі», – додає Кнут Олав Емас, виконавчий директор Fritt Ord Foundation.

Проєкт «Схеми» був номінований на здобуття премії Юрієм Дуркотом – українським письменником і перекладачем та одним з членів журі.

Церемонія нагородження і конференція у зв’язку з пандемією відбудуться в червні 2021 року в Гамбурзі (Німеччина).

Премія ім. Герда Буцеріуса «Вільна преса Східної Європи» вручається щорічно, починаючи з 2000 року, журналістам та засобам масової інформації за їхню якість, професіоналізм і громадянську мужність. Премія спрямована на заохочення тих журналістів, які, незважаючи на офіційні тиск і економічні труднощі, кидають виклик цензурі у всіх її проявах, у тому числі й самоцензурі. З 2004 року премію вручає німецький фонд «Цайт-Штіфтунг» ім. Ебелін і Герда Буцеріуса (Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) у співпраці з норвезьким фондом «Вільне слово» (Institusjonen Fritt Ord), який вручає премію «Вільна преса Росії». На здобуття нагороди можуть висуватися журналісти та ЗМІ з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Росії та України.

У 2019-му році премією було відзначено український видання НВ. У 2016 році – сайт «Наші гроші». У 2015 році премію отримали «Слідство.інфо», Сергій Гармаш та Валентина Самар. У 2014 році лауреатами стали Тетяна Чорновол, Юлія Мостова і Мустафа Найєм. У 2013 – Сергій Лещенко. У 2012 – журнал «Український тиждень», у 2011 – шеф-редакторка порталу «Детектор медіа» Наталія Лигачова.

«Схеми» – це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший, що викриває високопосадову корупцію та непрозорість української влади. Щотижнева програма виходить в ефір з липня 2014 року.

У проєкті під керівництвом головної редакторки Наталки Седлецької працюють журналісти-розслідувачі Михайло Ткач, Сергій Андрушко, Максим Савчук, Валерія Єгошина, Олександр Чорновалов, Георгій Шабаєв, а також редактори, оператори, водії, режисери монтажу, дизайнер та звукорежисер.



