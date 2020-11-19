У Білорусі взяли під варту четвертого за тиждень співробітника Радіо Свобода

Московський суд у Мінську засудив кореспондентку БелаПАН, авторку Білоруської служби Радіо Свобода Юлію Коцьку до восьми днів арешту за нібито участь у недільній акції протесту 15 листопада, яку вона висвітлювала.

Як передає Білоруська служба Радіо Свобода, Юлія Коцька 15 листопада разом із колегами Андрієм Шавлюгою і Андрієм Рабчиком готувалася до висвітлення маршу протесту біля метро «Пушкінська». За її словами, вона проживала в готелі «Орбіта» з 14 листопада. У той день вона і її колеги з цього номера знімали фото і відео подій на вулиці, але потім прийшли три людини в спортивних костюмах і масках, які викликали поліцію. Вони наказали покласти все обладнання на ліжко і почали обшук. Після цього затриманих вивели через задні двері готелю і передали ОМОНу.

Як розповіла журналістка, в Московському РВВС вона заявила, що не згодна зі складеним на неї протоколом за статтею про «порушення порядку проведення та організації масових заходів». Її звільнили в ніч на 16 листопада.

Юлія Коцька була серед понад 1200 осіб, затриманих спецназом 15 листопада по всій Білорусі.

За повідомленнями Білоруської асоціації журналістів, серед затриманих було щонайменше 18 журналістів, серед яких Юлія Коцька та ще три співробітники Білоруської служби Радіо Свобода, фоторепортер Андрій Шавлюга, оператор Андрій Рабчик та журналіст Ігор Корній. Шавлюгу і Рабчика заарештували на 15 діб за «участь у несанкціонованому мітингу». Корній отримав 10 діб арешту.

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Білоруська асоціація журналістів вказує, що в країні від початку виборчої кампанії арешт відбули 75 представників медіа, понад 360 журналістів були затримані під час виконання професійних обов’язків.