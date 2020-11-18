У Білорусі журналісту Радіо Свобода Ігорю Карнею присудили 10 діб арешту

Журналіст білоруської служби Радіо Свобода Ігор Карней отримав 10 діб арешту. Про це його родина і колеги дізналися зі списків ув’язнених, які перебувають в ізоляторі в місті Жодіно. Весь цей час вони шукали його по судах.

Ігоря Карнея разом із дружиною Інною затримали 15 листопада в Мінську. Інну відпустили вранці наступного дня, що сталося з Ігорем, ніхто не знав.

Всього цього дня в Білорусі силовики затримали понад 1200 людей.

Ігор Карней працює в журналістиці понад 30 років, 20 років працює в білоруській службі Радіо Свобода, є членом Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

У в’язницях Білорусі станом на 18 листопада перебувають 20 журналістів. З початку виборчої кампанії в країні арешт відбули 75 представників медіа, понад 360 журналістів були затримані під час виконання їхніх професійних обов’язків, повідомляє БАЖ.