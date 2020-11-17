За умови транспортування Лукашенка в Гаагу – засновники Nexta відповіли на запит про їх видачу Білорусі

Засновник і колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Степан Путило і Роман Протасевич відповіли на запит влади Білорусі про їхню видачу з Польщі. Напередодні Мінськ закликав Варшаву видати Білорусі засновників Nexta «з урахуванням особливої небезпеки їхньої злочинної діяльності».

У відеозверненні Путило вкотре звинуватив Лукашенка у «фальсифікації виборів, розв’язанні терору проти опозиції і застосуванні сили проти мирних демонстрантів».

Колишній головний редактор Nexta Роман Протасевич також зробив офіційну заяву у зв’язку зі зверненням Мінська і назвав умову повернення в Білорусь.

«Заявляю про готовність добровільно повернутися в Білорусь і здатися силовикам в обмін на примусове транспортування [Олександра] Лукашенка в Міжнародний суд у Гаазі», – написав він у твіттері.

16 листопада МЗС Білорусі звернулося до Варшави і закликало у найкоротші терміни видати засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила і колишнього головного редактора Романа Протасевича. Путило зараз живе в Польщі.

Слідчий комітет Білорусі 5 листопада відкрив кримінальну справу стосовно Путила і Протасевича «у зв’язку зі вчиненням навмисних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності, що стосується двох професійно-соціумних груп – представників влади та правоохоронців».

Вони перебувають у міждержавному розшуку. За цією частиною статті їм загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі.

Раніше на Путила завели кримінальну справу за підозрою в організації масових заворушень. Покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

Путило заснував канали Nexta і Nexta Live два роки тому. В умовах обмеження інтернету в країні після оголошення результатів президентських виборів ЗМІ Білорусі перейшли на висвітлення подій у телеграм. Канал Nexta є одним з найпопулярніших у країні й активно висвітлює події після виборів, зараз у нього понад 900 тисяч підписників, у Nexta Live – понад 1,7 мільйона.

У жовтні Центральний районний суд Мінська визнав телеграм-канал Nexta Live і логотип Nexta екстремістськими матеріалами.