У Білорусі затримані журналісти засуджені до тривалих арештів

У Білорусі проходять судові розгляди у справах затриманих під час акцій протесту на минулому тижні.

Серед обвинувачених – журналісти. За інформацією білоруської служби Радіо Свобода, наразі за ґратами залишаються 24 журналіста. До 15 діб арешту в понеділок засудили затриманого в неділю у Мінську Андрія Рабчика. 13 діб ув’язнення за статтею про порушення порядку організації або проведення масових заходів дали редактору відділу спецпроектів порталу Tut.By Марії Яромі. Вирок їй виніс суд Центрального району Мінську. Ярому затримали в п’ятницю, 13 листопада, коли в Мінську відбувалися ланцюги солідарності у пам’ять про Романа Бондаренка. На слуханнях Ярома вину не визнала.

Невідомим досі залишається місцезнаходження затриманого в Мінську 15 листопада разом з дружиною кореспондента білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Карнєєва.

За даними білоруського правозахисного центру «Весна», на протестах проти режиму Олександра Лукашенка у неділю по всій країні були затримані понад 1100 людей.

Акції 15 листопада відбувалися під гаслом «Я виходжу». Це останні слова, які перед смертю надіслав друзям у месенджері Роман Бондаренко, жорстоко побитий невідомими у масках на так званій «площі Змін» у Мінську 11 листопада.

Через кілька годин після інциденту міліція привезла Бондаренка до лікарні, де він уже не вийшов зі стану коми, його смерть лікарі констатували ввечері 12 листопада.

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники акцій вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року. Захід не визнав результатів виборів і застосував санкції проти білоруських чиновників.