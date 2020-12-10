У 2020 році у світі було вбито 42 журналістів – доповідь

У 2020 році у світі було вбито 42 журналістів, 235 працівників медіа наразі перебувають у в’язниці. Про це йдеться у доповіді Міжнародної федерації журналістів, яка була опублікована у Міжнародний день прав людини 10 грудня.

Зазначається, що загалом з 1990 року у світі було вбито 2658 журналістів. З цього числа 50 відсотків журналістів загинули у десятці найнебезпечніших країн, які постраждали від війн, злочинності та корупції, а також «катастрофічних порушень закону»: Ірак (339 вбитих), Мексика (175), Філіппіни (159), Пакистан (138), Індія (116), Росія (110), Алжир (106), Сирія (96), Сомалі (93), Афганістан (93).

У 2020-му за кількістю вбивств представників преси лідирує Мексика (вчетверте за останні п’ять років), там було вбито 13 журналістів. Далі йде Пакистан (5), Афганістан, Індія, Ірак та Нігерія (по 3), Філліпіни, Сомалі і Сирія (по 2). По одному журналісту було вбито у Камеруні, Гондурасі, Парагваї, Росії, Швеції та Ємені.

До країн з найбільшою кількістю журналістів у тюрмах відносяться Туреччина (67), Єгипет (21), Китай (23), Еритрея (16), Саудівська Аравія (14), Білорусь (11), Ємен і Камбоджа (9), Камерун (6 ), Марокко і М’янма (5).

Про Україну у доповіді не згадують. Втім, за даними Національної спілки журналістів України, лише за три осінні місяці 2020 року сталося 25 випадків фізичної агресії щодо українських журналістів. Загалом від початку 2020 року зафіксовано 74 таких інциденти, йдеться в моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Інститут масової інформації (ІМІ) лише в листопаді нарахував 19 порушень свободи слова, з них 10 стосувалися фізичної агресії щодо журналістів. Такими є дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова».

З початку року ІМІ зафіксував загалом 205 випадків порушення свободи слова, з них 155 – це фізична агресія проти журналістів.

У травні 2020 року Україна на 6 пунктів поліпшила свій рейтинг і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи преси. Такі дані цьогорічного звіту оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів».