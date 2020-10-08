НСЖУ: від початку року зафіксовано 56 випадків фізичної агресії до журналістів

Від початку 2020 року Національна спілка журналістів України зареєструвала 56 інцидентів, пов’язаних із фізичною агресією і грубим перешкоджанням професійній діяльності. У вересні зафіксовано сім таких інцидентів, свідчать дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Більшість нападів на журналістів у вересні можна пов’язати із політичною активізацією у регіонах, спричиненою кампанією з місцевих виборів, кажуть у НСЖУ.

У Національній спілці журналістів України зазначають, що фізична агресія щодо журналістів проявляється і в Києві, і у райцентрах та є свідченням небезпечності професії.

«Грубі погрози ножем чи зброєю, напади, штовханина, ворожнеча – це все про реалії роботи українських журналістів, – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Наші колеги – жертви нападів – не миряться з агресією, активно звертаються із заявами до поліції. Але безпечнішою професія стане лише тоді, коли нападники отримуватимуть вагоме покарання за перешкоджання журналістській діяльності».

«Індекс фізичної безпеки журналістів» – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. «Індекс…» укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО «Інформаційна безпека», ГО «Платформа прав людини», Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

Напередодні в Інституті масової інформації оприлюднили дані свого щомісячного моніторингу «Барометр свободи слова». Згідно з ним, у вересні експерти ІМІ зафіксували в Україні 15 порушень свободи слова – переважно це було застосування фізичної агресії проти журналістів.

«Цього місяця журналістів били, перешкоджали їхній діяльності, погрожували та чинили юридичний тиск. Так, найбільшу кількість порушень зафіксовано в категорії «перешкоджання законній журналістській діяльності» – дев’ять (ця кількість дещо зросла, як порівняти із серпнем, коли було зафіксовано шість таких випадків)», – повідомили в ІМІ.

Серед перешкоджань експерти ІМІ зафіксували випадки, пов’язані з початком виборчого процесу, закривання камери й хапання руками в суді.

У травні Україна на 6 пунктів покращила свій рейтинг і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи преси. Такі дані цьогорічного звіту оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів».