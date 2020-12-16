Наступний рік буде роком закордонних українців – Кулеба

У 2021 році Міністерство закордонних справ України працюватиме над підвищенням ефективності взаємовідносин з українцями, які живуть за кордоном, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Це буде рік закордонних українців. Ми дуже серйозно працюватимемо над підвищенням ефективності взаємовідносин із закордонними українцями. Продовжуватимемо рухатися азійським треком. Займатимемося Африкою більш предметно, ми багато аналітики провели цього року щодо Африки, і тепер ця аналітика має перетворитися на політику. І дуже віримо, що у нас відбудуться важливі прориви в двосторонніх відносинах із низкою країн, з країною Латинської Америки, з однією азійською країною. Активно над цим працюватимемо», – сказав Кулеба.

За словами міністра, пріоритетною буде тема протидії агресії Росії і запуск Кримської платформи.

«Тема протидії російській агресії на всіх фронтах. Це буде рік запуску Кримської платформи, це буде новий елемент у всій архітектурі протидії російській агресії», – зазначив він.

Кулеба також висловив сподівання, що партнерство України і США посилиться в 2021 році.

«Безумовно, ще наступного року буде велика інтрига і тема – це відносини зі Сполученими Штатами, всі стежитимуть, писатимуть, коментуватимуть. Це буде дуже цікаво. Але я переконаний, що в результаті цієї співпраці ми станемо ще сильнішими і наше партнерство зі Сполученими Штатами поглибиться», – додав він.

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше вже повідомляв, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.