«Історичний візит»: Кулеба розповів про розмову з Боррелем перед його поїздкою до Москви

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Радіо Свобода про розмову з головою зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозепом Боррелем перед його поїздкою до Росії.

За оцінкою Кулеби, росіяни «абсолютно безжально створили на найгірші умови» для візиту Борреля. Після повернення, додав він, очільник дипломатії Євросоюзу доповідатиме перед державами-членами блоку. На основі його звіту Євросоюз буде ухвалювати подальші рішення.

«Ми з ним поговорили буквально декілька днів тому і чітко синхронізували позиції. Я наголосив, що дуже ціную його крок, що перед поїздкою до Москви він погодився обговорити всі питання зі мною. До речі, це перший візит високого представника ЄС з питань зовнішньої політики до Росії за останні шість років, тобто з початку російської агресії проти України. Тому це дійсно історичний візит і від того, як він пройде, буде залежати динаміка відносин з Росією. Але і Боррель і я – ми чітко наголосили, що принципи відносин Європейського союзу з Росією, їх п’ять, залишаться непорушними до виконання Росією Мінських домовленостей», – сказав Кулеба.

Читайте також: В ЄС прокоментували запровадження санкцій щодо телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne

Коментуючи нові санкції, які Сполучені Штати Америки готують проти Росії через ув’язнення Олексія Навального, Кулеба констатував: «все, що ускладнює життя Росії – автоматично добре для України».

«Все, що стримує можливості Росії здійснювати агресію, все що зменшує її ресурси – це все нам вигідно, тому що це інструменти стримування Росії», – пояснив він.

Водночас, як зізнається міністр, він не знає, які дії Москви спонукали б світову спільноту вивести санкції проти неї на «якісно новий рівень».

«Вже вони намагалися Навального отруїти і, власне, вбити, він щойно повернувся – вони його посадили у в’язницю, тисячі людей виходять на протести, всіх заламують, викручують руки, повне свавілля. Мені здається, що реакція Сполучених Штатів тут є абсолютно природньою. Ну, а як можна закривати на таке очі? Але, наприклад, Європейський Союз зайняв більш стриману позицію. Інші країни є теж в риториці жорсткій, але в кроках, які вживаються, вони більш стримані», – прокоментував голова МЗС.

2 лютого Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель повідомив, що напередодні свого візиту до Росії поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Цей візит почався 4 лютого.

Візит Жозепа Борреля до Росії для його зустрічей із представниками і влади тієї країни, і громадянського суспільства має відбутися з 4 по 6 лютого.

Його закликали скасувати цей давно запланований візит через недавні події в Росії, починаючи з затримання критика Кремля Олексія Навального і закінчуючи жорстокими розгонами акцій на підтримку діяча і затриманнями й побиттями їхніх учасників. Але в керівництві Євросоюзу вирішили, що візит усе одно має відбутися, бо навіть за умов глибокої взаємної недовіри між ЄС і Росією необхідні дипломатія і діалог.