У Сенат США внесли законопроєкт про санкції за отруєння й арешт Навального

Група сенаторів від Демократичної і Республіканської партій внесла на розгляд верхньої палати Конгресу США законопроєкт «Про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність». У ньому, зокрема, пропонується накласти адресні санкції на російських офіційних осіб, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального і до розробки в Росії бойової отруйної речовини «Новачок».

Згідно з документом, протягом 90 днів після ухвалення закону президент США має накласти санкції на причетних до отруєння Навального і спроб приховати факт замаху. Йдеться про замороження активів, заборону на в’їзд у США і заборону американським громадянам і організаціям вести справи зі внесеними до санкційного списку.

Окремі санкції можуть бути запроваджені у зв’язку з розробками і використанням «Новачка», яким, як встановили експерти, був отруєний Навальний.

Законопроєкт також передбачає, що протягом 180 днів після його ухвалення президент і державний секретар мають подати до Конгресу дві доповіді – про обставини вбивства в 2015 році в Москві опозиціонера Бориса Нємцова, із зазначенням осіб, імовірно причетних до нього, і про «особисте багатство» президента Росії Володимира Путіна і його родичів.

У документі також міститься заклик до Держдепартаменту домагатися від Німеччини зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2», а також до влади Росії – звільнити Олексія Навального, якому суд у Москві 2 лютого замінив умовний термін у кримінальній справі на реальний.

Про терміни розгляду документа, серед співавторів якого демократ Кріс Кунс, республіканці Мітт Ромні і Марко Рубіо, поки що не повідомляють.

Раніше соратник Навального Володимир Ашурков направив президенту США Джо Байдену список із 35 осіб, проти яких, на думку Фонду боротьби з корупцією, США слід було б запровадити санкції.

У списку не тільки чиновники, які могли мати відношення до організації отруєння Навального, але і бізнесмени з оточення Путіна. Навальний неодноразово заявляв, що виступає за точкові санкції Заходу проти олігархів, що мають суттєві активи за межами Росії.

Навальний звинувачує в своєму отруєнні, після якого він три тижні провів у комі, співробітників ФСБ. Він переконаний, що його не могли отруїти без прямої вказівки або без відома Путіна. Російська влада заперечує сам факт отруєння.