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04 лютого 2021, Київ 09:46
Політика

«Я його смертельно образив тим, що вижив» – Навальний

2 лютого 2021 року умовне покарання, яке отримав російський опозиціонер Олексій Навальний в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на 3,5 роки колонії. Рішення суду може бути оскаржене

Візит до Польщі українського віцепрем’єра Олексія Резнікова, суд над Олексієм Навальним в Росії як акція «в часи блокади», майбутнє польсько-американських відносин, в яких домінуватиме тяглість традиції тісної польсько-американської співпраці, і загрози арештів, перед якими сьогодні опинились демонстранти в Росії – головні теми польської преси.

Про візит до Польщі віцепрем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, його зустрічі з державними лідерами повідомляє інтернет-видання Оnet. ​«Конфлікт на теренах Східної Європи, особливо російська агресія на Донбасі, будуть ключовою темою польського головування в ОБСЄ у 2022 році», – заявив під час переговорів міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Він також наголосив на важливості проведення реформ в Україні, зазначивши при цьому, що поляки добре розуміють, в якій ситуації сьогодні опинились українці. «І ми були в ситуації, коли нам пояснювали, що маємо робити, щоб досягти перспективи приєднання до ЄС. Ми знаємо, що це не завжди комфортно, тому так важливо, щоб імпульс до реформ виходив із середини, від українського суспільства і політичних еліт України», – наголосив Збігнєв Рау.

Польський щоденник Rzeczpospolitа в матеріалі про суд в Росії над російським опозиціонером Олексієм Навальним акцентує увагу на обставинах навколо суду, на тому, що процес відбувався як в «часи блокади»: поліція заблокувала кілька кварталів міста, повсюди на подвір’ях були запарковані поліцейські авта і «арештантські будки». На суд не допустили адвокатів, а також дипломатів США, Польщі, Литви, Австрії, давши їм, однак, можливість стежити за судом в сусідньому приміщенні. А перед самим початком процесу дійшло до несподіваної заміни голови суду. В цій ситуації, як зазначає Rzeczpospolitа, Олексій Навальний вигукнув: «Я його (Володимира Путіна – ред.) смертельно образив тим, що вижив».

У Росії суд відправив опозиціонера Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців – відео
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У Росії суд відправив опозиціонера Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців – відео

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Сполучені Штати і при президенті Джо Байдені залишаються головним партнером і союзником Польщі, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в розмові на хвилях радіо «Лодзь» (Radio Łódź).

Збігнєв Рау висловив сподівання, що протягом каденції Джо Байдена в польсько-американських відносинах домінуватиме тяглість традиції тісної співпраці між країнами. «Польща є опорою на східному фланзі НАТО і тим самим найбільш фундаментальним союзником в найсхіднішій частині Європи», – наголосив політик. При цьому Збігнєв Рау заявив, що сподівається на зміни, які стосуються стилю керівництва Джо Байденом закордонною політикою країни: «Він буде, напевно, дещо інший, якщо говорити про форму, тому що зміст надалі веде до того самого, до лідерства Сполучених Штатів у західному світі».

Gazeta Wyborcza звернула увагу на реакцію російської влади за президента Володимира Путіна, що стосується хвилі протестів росіян, яка охопила всю країну. Тим росіянам, які виходять на демонстрації, загрожують «не тільки побиття, затримання і арешти. Вони мусять рахуватись також з ризиком втрати роботи, місця у виші чи навіть втрати дітей», наголошує видання. Щоб тримати контроль над учасниками демонстрацій, Кремль взявся за створення нової посади при школах – радника з виховної роботи, який мав би зі школярами проводити розмови про політику і протести, додає газета.

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    Оксана Пеленська

    Працюю в Українській редакції Радіо Свобода 25 років, також стільки само років займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті ім. І.Франка (1970 р., диплом з відзнакою), протягом 1986-1989 рр. навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. У 1992 р. – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 р. працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993-1995 рр. – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

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