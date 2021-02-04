Голова дипломатії ЄС Боррель починає 3-денний візит до Москви

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель 4 лютого починає триденний візит до Москви на тлі різкої критики з боку Заходу на адресу російської влади через ув’язнення опозиціонера Олексія Навального і розгін протестувальників.

Тема арешту Навального і силового розгону протестувальників, які вийшли на його підтримку, як очікують, стануть головними темами переговорів Борреля з представниками влади Росії.

За словами голови дипломатії ЄС, він доправить «чіткі повідомлення» Кремлю під час свого візиту.

«Ви повинні брати участь у ситуації, коли справи йдуть не так добре», – сказав Боррель раніше цього тижня.

Борреля закликали скасувати цей давно запланований візит через недавні події в Росії, починаючи з затримання критика Кремля Олексія Навального і закінчуючи жорстокими розгонами акцій на підтримку діяча і затриманнями й побиттями їхніх учасників.

Але в керівництві Євросоюзу вирішили, що візит усе одно має відбутися, бо навіть за умов глибокої взаємної недовіри між ЄС і Росією необхідні дипломатія і діалог.

Москва проігнорувала заклики Заходу відпустити Навального, якого 2 лютого суд вирішив відправити до колонії майже на три роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 3 лютого заявив, що «істерика» Заходу через Навального «зашкалює». А Кремль заявив, що Москва «готова зробити все» для розвитку зв’язків із Брюсселем, але «не готова слухати порад» у питанні Навального.

Відносини між ЄС і Росією погіршилися після анексії Росією Криму в 2014 році і її підтримки бойовиків на Донбасі.