В ЄС прокоментували запровадження санкцій щодо телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne

ЄС уважно стежить за справою і буде зв’язуватися з українськими органами влади, щоб отримати більше інформації щодо запровадження санкцій, які передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода заявив речник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля Петер Стано.

«Нам відомо, що 2 лютого 2020 року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про введення санкцій стосовно Тараса Козака, власника трьох телевізійних каналів (112, NewsOne та ZIK TV). Ми оцінюємо наслідки цього рішення. На думку української влади, це рішення було прийнято на основі антитерористичного законодавства та розслідувань, які встановили, що пан Козак отримував кошти з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами», – мовиться в повідомленні.

Речник Борреля зазначив, що, як передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Європейський союз надає найбільше значення незалежності та свободі ЗМІ.

«Постійні проросійські кампанії дезінформації впливали і продовжують зазнавати впливу на український медіа. Спроби України захистити свою територіальну цілісність та національну безпеку, а також захиститися від маніпуляцій інформацією є законними, враховуючи масштаби дезінформаційних кампаній, що зачіпають Україну, в тому числі з-за кордону. Проте це не повинно відбуватися за рахунок свободи засобів масової інформації та повинно здійснюватися з повною повагою основних прав і свобод та з дотриманням міжнародних стандартів. Ми наголошуємо, що будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні цілі», – стверджує Стано.

У пресслужбі Борреля додали, що в ЄС уважно стежать за справою і будуть зв’язуватися з українськими органами влади, щоб отримати більше інформації.

ЄС буде продовжувати взаємодіяти з українською владою та ділитися своїм досвідом у цьому питанні, додав Стано.

Позиція представника Євросоюзу відрізняється від позиції Сполучених Штатів, які раніше висловили підтримку діям української влади.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.