Дата з’їзду «ОПЗЖ» наразі невідома – пресслужба

Попри анонсування співголовою фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадимом Рабіновичем, що «найближчим часом» відбудеться надзвичайний з’їзд партії, точної дати зборів наразі немає. Про це Радіо Свобода повідомили у прессслужбі політичної сили.

Саме на цих зборах, за словами Вадима Рабіновича, однопартійці вирішуватимуть, як реагувати на запроваджені РНБО та введені в дію указом президента Володимира Зеленського санкції щодо народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб.

Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду країни-агресора, заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи санкції.

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.