Разумков пояснив, чому не підтримав рішення РНБО щодо телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підтвердив, що утримався під час голосування Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій стосовно народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, які передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik. Про це Разумков сказав на брифінгу.

За його словами, засідання РНБО, на якому ухвалили рішення щодо блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, відбулося у форматі письмового опитування.

«Ми живемо у країні, де йде війна, у тому числі гібридна та інформаційна – і боротися з цими викликами треба... Але, якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми вводимо до тих, кого ми не можемо покарати тут. Це іноземні держави, іноземні суб'єкти господарювання, які знаходяться поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом. Кожен, хто фінансує тероризм, хто допомагає так званим «ЛНР» і «ДНР», або помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством. Але тут не про санкції, тут про відповідальність», – сказав спікер.

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Разумков зазначив, що у разі наявності інформації щодо тероризму, цим питанням повинні займатися правоохоронні органи.

«Стаття 1 пункт 2 закону про санкції говорить про особу, яка фінансує тероризм. Якщо ми говоримо про тероризм і якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось «ЛНР», «ДНР» або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора – подання, підозра і в рамках чинного законодавства український суд повинен прийняти рішення», – додав голова Верховної Ради.

Разумков зауважив, що інформації від Служби безпеки України щодо цього питання він не отримував. Голова парламенту вважає, що, якщо в СБУ є такі дані, то вони повинні бути відкритими.

Також, за його словами, з президентом України Володимиром Зеленським він це питання ще не обговорював, однак залишається в команді голови держави.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.