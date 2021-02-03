Голова СБУ назвав «послідовним кроком влади» запровадження санкцій проти телеканалів

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав запровадження санкцій проти трьох телеканалів «послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією».

Він зазначив, що рекомендація щодо запровадження санкцій надійшла від Верховної Ради та СБУ.

«Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – іще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення», – наголосив Баканов.

Він додав, що рішення РНБО спрямоване на «захист територіальної цілісності та суверенітету України» і не є обмеженням свободи слова.

«Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України», – резюмував Баканов.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

«Опозиційна платформа – За життя» збирається визначитися «з подальшими кроками» на своєму з’їзді.

Колишній президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що «політично підтримує» санкції. Водночас він висловив сподівання, що влада підкріпить свою політичну позицію «солідним правовим обґрунтуванням».

В Офісі президента наголосили: блокування каналів з «пулу Медведчука» не має нічого спільного з наступом на свободу слову.

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.