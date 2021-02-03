«Кейс є винятковим, але вчасним»: міністр інформполітики прокоментував санкції проти «каналів Медведчука»

Рішення про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik давно зріло в суспільстві, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в телеграмі.

«Цей кейс є винятковим(!), але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції», – написав Ткаченко.

Він вважає «112 Україна», NewsOne та Zik «іноземною пропагандистською машиною, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться».

«Тому рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність. Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку», – додав Ткаченко.

Він наголосив, що свобода слова та права людини для України – ключове.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та Zik.