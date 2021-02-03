Вимкнули «канали Медведчука»:  перші пояснення та реакції в соцмережах

Ввечері 2 лютого на сайті президента України з’явилася інформація про те, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука та трьох телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik. Першими на цю новину бурхливо відреагували соцмережі, ну і депутати осторонь не лишилися. Перші реакції публічних осіб – далі в матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, а також регіональні мовники каналу «112 Україна».

Соратник проросійського політика Віктора Медведчука Козак є власником телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik.

Санкції запроваджені на п’ять років, повідомила пресслужба президента.

«Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки й оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні», – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Обмежувальні заходи передбачають:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

заборона користування радіочастотним ресурсом України.

Вже в ніч з 2 на 3 лютого провайдери почали вимикати зазначені канали.

Співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович на своїй сторінці у фейсбуці розмістив низку гнівних дописів.

«Закриття трьох телеканалів без рішення суду указом президента – це диктатура. Указ суперечить міжнародним стандартам, Конституції та українським законам», – написав він в одному з них.

Також Вадим Рабінович написав, що, за його інформацією, не голосував за це рішення спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Раніше про це писав і політолог Володимир Фесенко.

Разумков поки не коментував цього.

Рішення готувалося в повній секретності, пише ексдепутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в своєму телеграм-каналі.

«Засідання РНБО було скликане на 19-ту годину вівторка з метою ухвалити миттєве рішення в момент максимального ослаблення Путіна внутрішніми конфліктами і можливого загострення внутрішньої ситуації в Росії у зв’язку із засудженням Навального», – пише Сергій Лещенко.

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович у фейсбуці теж опублікував кілька дописів. Він не пояснював те, що сталося, а більше іронізував та реагував на емоції інших дописувачів. Зокрема, запропонував приз у 100 доларів тому, хто відповість на його запитання.

«100 американських доларів на картку тому, хто придумає найкраще пояснення, чому великий сивочолий полководець не запровадив санкції проти телеканалів Медведчука ані за Обами/Байдена, ані за Трампа?» – написав радник голови Офісу президента.

Сильним кроком це рішення назвав політолог Олег Саакян.

«Чи у Зе «сталеві», поки не ясно, але те, що вони є – тепер це факт», – написав він.

Є і критики у такого рішення, попри те, що на емоційному рівні його підтримують. Колишній народний депутат Ігор Луценко написав, що на людському рівні такий крок гаряче підтримує, але не може погодитися з його юридичним аспектом.

«На рівні права і політики ж скажу, що це кричуща безграмотність. Санкції можна запроваджувати щодо іноземних осіб! Відтак або завтра Зеленський вивалює як доказ іноземний паспорт Козака, або відрубає голову тим «правникам», котрі порадили йому таке підписати. Зі свого боку готовий надати президенту всебічну юридичну та консультаційну підтримку, як саме слід нейтралізувати російську пропагандистську інфраструктуру в Україні, базуючись на українському праві та найкращих світових практиках», – наголошує він.

«Наступом на свободу слова» назвав дії влади голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Політична належність українських власників, зареєстрованих в Україні ЗМІ – не злочин. Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів – Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа», – заявив він.

На противагу до застережень санкції публічно підтримав колишній журналіст, колишній народний депутат, заступник генерального директора концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм.

«Це не має нічого спільного ані з цензурою, ані зі свободою слова. Це про інстинкт самозбереження. Називати це цензурою – все одно, що звинувачувати винахідників вакцини від COVID-19 у браконьєрстві та жорстокому поводженні із вірусом. Дуже шкода, що це не було зроблено шість років тому, коли вже були всі підстави», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Відреагували на новину і самі телеканали «112 Україна», Zik і NewsOne, власником яких є соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак. В своїх заявах вони розкритикували санкції.

Рішення про санкції автори заяви назвали «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Зрештою суспільство поділилося на тих, хто вітає такий крок президента та РНБО, причому серед цих людей чимало тих, хто досі критикував політику Зеленського та його команди, є чимало тих, хто вже збирається на умовні «барикади», тобто готується до протестів, а є люди, які продукують меми і ставляться до ситуації із сарказмом.

Серед саркастичних запитань – зокрема: «Хто першим скасує указ – Окружний адміністративний чи Конституційний суд?».

Офіційної ж інформації із подробицями суспільство очікує вже протягом дня 3 лютого.