Українська делегація в ТКГ критикує роль Медведчука в поверненні 9 українців із ОРДЛО

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі висловила свою позицію щодо планованого повернення дев’яти громадян України, утримуваних бойовиками в окремих районах Донецької та Луганської областей.

«Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах. З цією метою вони планують завезти до України через Білорусь із Росії декількох осіб (попередньо 9), які утримувалися на тимчасово окупованій території України», – ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Українська делегація називає дії Медведчука та Росії «глибоко аморальною спробою використати долі людей».

«Згідно із державними процедурами, цих осіб після перетину кордону України доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб – фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ», – вказано в заяві.

Раніше 20 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики ОРДЛО 20 або 21 січня передадуть Україні дев’ятьох незаконно утримуваних осіб. За її словами, «доставлено в слідчий ізолятор Луганська три особи, яких готують на передачу, і в місті Донецьк в слідчому ізоляторі – 6 осіб».

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами – на вільну територію України повернулися 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Серед звільнених – журналіст Станіслав Асєєв, спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков, викладач і публіцист Олег Галазюк.

Україна віддала 124 особи – колишніх «беркутівців», яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані в 2014 році; обвинувачених у теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення; військовополонені росіяни, колаборанти (засуджені за відповідні злочини), фігуранти кримінальних справ, пов’язаних з підтримкою російських окупаційних сил на Донбасі та з тероризмом.

Останній обмін утримуваними між Україною та російськими гібридними силами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. З полону звільнили 20 осіб, а українська сторона передала угрупованням Кремля 14. У списках спочатку значилося 18 прізвищ, але 4 не погодилися повертатися в ОРДЛО.