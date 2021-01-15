Українська делегація оприлюднила графік найближчих засідань у рамках ТКГ і порядок денний

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила графік запланованих засідань групи.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у фейсбуці української делегації в ТКГ, засідання в режимі відеоконференції заплановані за таким графіком:

18 січня – відеоконференція робочої групи з безпеки; 19 січня – відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної та економічної груп; 21 січня – відеоконференція загального засідання ТКГ.

Згідно з інформацією, порядок денний засідань ТКГ такий:

Імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

Гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, зокрема узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;

Продовження розробки плану спільних кроків;

Відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

Відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію розмежування.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.