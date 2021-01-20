Денісова заявила, що бойовики передадуть Україні 9 незаконно утримуваних осіб

Бойовики ОРДЛО 20 або 21 січня передадуть Україні дев’ятьох незаконно утримуваних осіб. Про це заявила на брифінгу на КПВВ «Золоте» уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Відомо про те, що доставлено в слідчий ізолятор Луганська три особи, яких готують на передачу, і в місті Донецьк в слідчому ізоляторі – 6 осіб. Їх зараз харчують, миють, надають медичну допомогу… Сьогодні ввечері (20 січня – ред.) або завтра зранку (21 січня – ред.) їх передадуть через такий маршрут: Луганськ, Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Тобто, ми в очікуванні», – сказала омбудсмен.

Денісова зазначила, що не може надати інформацію щодо прізвищ утримуваних.

Омбудсмен також зауважила, що процес переговорів щодо обміну заморожений.

«ОБСЄ не має відношення до будь-якого обміну. Питання звільнення незаконно утримуваних (осіб – ред.) обговорюються насамперед на ТКГ в Мінську. І зараз можна сказати, що процес заморожений, нічого не відбувається», – додала Денісова.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами – на вільну територію України повернулися 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Серед звільнених – журналіст Станіслав Асєєв, спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков, викладач і публіцист Олег Галазюк.

Україна віддала 124 особи – колишніх «беркутівців», яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані в 2014 році; обвинувачених у теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення; військовополонені росіяни, колаборанти (засуджені за відповідні злочини), фігуранти кримінальних справ, пов’язаних з підтримкою російських окупаційних сил на Донбасі та з тероризмом.

Останній обмін утримуваними між Україною та російськими гібридними силами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. З полону звільнили 20 осіб, а українська сторона передала угрупованням Кремля 14. У списках спочатку значилося 18 прізвищ, але 4 не погодилися повертатися в ОРДЛО.