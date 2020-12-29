Офіс українського омбудсмена зробив заяву до річниці обміну

Українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила про продовження роботи задля звільнення українців, які перебувають у незаконному ув’язненні в Росії та на окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться у заяві Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у фейсбуці до річниці обміну. Саме 29 грудня 2019 року на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу. Продовжуватиму свою роботу задля звільнення наших співгромадян, які перебувають у незаконному ув’язненні країни-окупанта РФ та закликаю міжнародну спільноту діяти разом у цьому напрямі, аби пришвидшити їхнє повернення до мирного життя», – повідомила Денісова.

Вона зазначила, що протягом року до неї надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння в забезпеченні їхнього соціального захисту.

«Мною були направлені звернення до прем’єр-міністра України щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо необхідності формування переліку суб’єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги, а також забезпечення права усіх незаконно позбавлених свободи осіб на отримання ними медичної та психологічної реабілітації після звільнення», – зазначила омбудсмен.

29 грудня 2019 відбувся обмін утримуваними особами – на вільну територію України повернулися 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Серед звільнених – журналіст Станіслав Асєєв, спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков, викладач і публіцист Олег Галазюк.



Україна віддала 124 особи – колишніх «беркутівців», яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані в 2014 році; обвинувачених в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення; військовополонені росіяни, колаборанти (засуджені за відповідні злочини), фігуранти кримінальних справ, пов’язаних з підтримкою російських окупаційних сил на Донбасі та з тероризмом.

Останній обмін утримуваними між Україною та російськими гібридними силами на Донбасі відбувся 16 квітня цього року. З полону звільнили 20 осіб, а українська сторона передала угрупованням Кремля 14-х. У списках спочатку значилося 18 прізвищ, але 4 не погодилися повертатися в ОРДЛО.