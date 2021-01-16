В Україні засудили заяви бойовиків про «посередництво Медведчука» в передачі групи в’язнів

В Україні засудили заяви угруповань «ДНР» і «ЛНР» про «посередництво» проросійського діяча Віктора Медведчука в передачі українській владі групи в’язнів, яких утримують ці угруповання.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Леонід Кравчук назвав такі заяви й дії порушенням міжнародних домовленостей щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

«Ми не можемо не вітати повернення наших громадян на територію, підконтрольну урядові України. Проте я, як голова делегації, хочу зазначити: приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі», – наводить його слова пресова служба делегації.

«Повернення громадян України буде здійснено згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства. Усі перемови і процедури щодо повернення утримуваних російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи України в рамках політичних угод, ухвалених у «нормандському форматі», – заявив Кравчук.

«Тому я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов’язань, які взяла на себе Росія як сторона конфлікту», – наголосив він.

За словами Кравчука, «до врегулювання конфлікту може привести тільки послідовна робота в рамках «нормандського формату», а будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не матимуть ані успіху, ані підтримки голів держав-партнерів і керівництва міжнародних організацій».

Раніше 16 січня в підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили, що вирішили «в односторонньому порядку» і «як акт гуманізму й милосердя» передати владі України деяких утримуваних ними ув’язнених. За їхніми словами, йдеться про групу жінок, літніх і важко хворих осіб, у яких російські гібридні сили не бачать загрози для себе.

При цьому в заяві від імені обох угруповань стверджується, що передача має відбутися «за посередництва Віктора Медведчука», про що вони повідомили його листом попереднього дня, 15 січня.

Угруповання не уточнили, в чому має полягати це «посередництво» і між якими саме сторонами, враховуючи, що передача, за їхніми ж словами, «одностороння», тобто здійснювана не в результаті переговорів із кимось.

Росія і її гібридні сили на окупованій частині Донбасу вже не раз надавали Вікторові Медведчуку, народному депутатові, голові проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і кумові президента Росії Володимира Путіна, підкреслену роль при обмінах утримуваними чи передачі їх владі України з метою поліпшити сприйняття цього діяча і зміцнити його проросійські позиції в Україні.