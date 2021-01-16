Арестович: переданих бойовиками в’язнів зустрінуть уповноважені органи, а не Медведчук

В українській делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу заявили, що в’язнів, яких збираються передати українській владі угруповання «ДНР» і «ЛНР», зустрінуть уповноважені державні органи, а не анонсований представниками угруповань проросійський діяч Віктор Медведчук.

Як написав у фейсбуці речник делегації Олексій Арестович, поверненням громадян України будь-звідки займаються тільки уповноважені державні органи України, а взаємодія з Росією, яка є державою-окупантом, здійснюється відповідно до норм міжнародного права і українського законодавства, в рамках домовленостей, досягнених у «нормандському форматі».

Крім того, повідомив речник, спецслужби України здійснять перевірку осіб, яких «маріонеткові органи» обох угруповань готують до передачі.

Заяву ж угруповань, що посередником у передачі групи ув’язнених буде Медведчук – народний депутат, голова проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна, – Арестович назвав спробою тиску Росії на українську сторону переговорів і елементом масштабної кампанії тиску Кремля на політичне керівництво і народ України.

При цьому він додав, що ще одним елементом цієї кампанії тиску є й «інформаційне маніпулювання» темою російської вакцини проти COVID-19, яке здійснюється через того ж Медведчука.

«Нагадуємо, що ні родацькі зв’язки, ні статус народного депутата не є підставою для маніпулювання статусом «громадянина України», а тим більше примусовим переміщенням наших громадян будь-куди, в фактичній взаємодії з державною владою країни-окупанта», – написав речник і додав, що всі спроби тиску на Україну «марні».

«Правоохоронні органи України винесуть свою оцінку таких спроб, а політичне керівництво держави – свою», – додав він.

При цьому Арестович нагадав про висловлену раніше 16 січня заяву з цього приводу голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Той засудив заяву угруповань «ДНР» і «ЛНР» про «посередництво» Віктора Медведчука в передачі українській владі групи в’язнів, яких утримують ці угруповання, і назвав такі заяви й дії порушенням міжнародних домовленостей щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

«Ми не можемо не вітати повернення наших громадян на територію, підконтрольну урядові України. Проте я, як голова делегації, хочу зазначити: приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі», – наведено його слова на сторінці делегації, яку веде в соцмережах той самий Арестович.

«Повернення громадян України буде здійснено згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства. Усі перемови і процедури щодо повернення утримуваних російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи України в рамках політичних угод, ухвалених у «нормандському форматі», – заявив Кравчук.

«Тому я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов’язань, які взяла на себе Росія як сторона конфлікту», – наголосив він.

Раніше 16 січня в підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили, що вирішили «в односторонньому порядку» передати владі України деяких утримуваних ними ув’язнених громадян України. За їхніми словами, йдеться про групу жінок, літніх і важко хворих осіб, у яких російські гібридні сили не бачать загрози для себе.

При цьому в заяві від імені обох угруповань стверджується, що передача має відбутися «за посередництва Віктора Медведчука», про що вони повідомили його листом попереднього дня, 15 січня.

Угруповання не уточнили, в чому має полягати це «посередництво» і між якими саме сторонами, враховуючи, що передача, за їхніми ж словами, «одностороння», тобто здійснювана не в результаті переговорів із кимось.

Росія і її гібридні сили на окупованій частині Донбасу вже не раз надавали Вікторові Медведчуку підкреслену роль при обмінах утримуваними чи передачі їх владі України з метою поліпшити сприйняття цього діяча і зміцнити його проросійські позиції в Україні.