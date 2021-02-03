Радник Офісу президента: санкції проти телеканалів Медведчука – це про ефективну протидію фейкам

Санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik варто розцінювати як «ефективну протидію фейкам», заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню «Бабель».

«Зрозуміло, що санкції по телеканалах пана Медведчука – це зовсім не про медіа і не про свободу слова. Це тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді. Це про те, що не робилося протягом усіх минулих років, коли даний медійний міхур тільки розростався. Коли при мовчазному потуранні, а іноді і за активного сприяння минулої влади цей пропагандистський пул сформувався, зміцнів і став активно «вбивати» наші цінності», – заявив Подоляк.

За його словами, санкції – це закономірна відповідь на «щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на державу з боку тих, хто грає в чужі інтереси і в чужу гру».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».