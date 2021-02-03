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03 лютого 2021, Київ 07:51
Новини | Політика

Радник Офісу президента: санкції проти телеканалів Медведчука – це про ефективну протидію фейкам

Михайло Подоляк, політтехнолог, Офіс президента, радник Єрмака

Санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik варто розцінювати як «ефективну протидію фейкам», заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню «Бабель».

«Зрозуміло, що санкції по телеканалах пана Медведчука – це зовсім не про медіа і не про свободу слова. Це тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді. Це про те, що не робилося протягом усіх минулих років, коли даний медійний міхур тільки розростався. Коли при мовчазному потуранні, а іноді і за активного сприяння минулої влади цей пропагандистський пул сформувався, зміцнів і став активно «вбивати» наші цінності», – заявив Подоляк.

За його словами, санкції – це закономірна відповідь на «щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на державу з боку тих, хто грає в чужі інтереси і в чужу гру».

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

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