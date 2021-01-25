Росія озброює Медведчука, Козак тисне на Україну: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Цього тижня Україна звинуватила російські гібридні сили на Донбасі в черговій провокації: 16 січня спікери бойовиків заявили про бажання «з міркувань гуманності та милосердя» передати на підконтрольну територію України декількох хворих та літніх заручників при посередництві народного депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Віктора Медведчука. За чотири дні сам Медведчук опублікував відкритого листа до голови СБУ Івана Баканова, де на запрошення «повноважних представників ОРДЛО на переговорах Контактної групи» попросив надати йому дозвіл перетнути лінію зіткнення на КПВВ «Майорськ» та «забрати» їхніх чотирьох заручниць. Цього ж дня українська омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що Росія випустить аж дев'ятьох жінок, а доправлять їх до Києва з окупованих Донецька та Луганська літаком через Ростов-на-Дону та Мінськ. Та вже наступного дня голова української делегації на перемовинах по Донбасу в Мінську Леонід Кравчук повідомив, що літак із заручницями «не злетів» .

Із самого початку масованої інформкампанії щодо «звільнення» заручників з боку угруповань «ЛДНР» (про це одразу повідомило головне російське інформагентство ТАСС, й це широко обговорювалось у російських та пов'язаних із Медведчуком ЗМІ в Україні), українська делегація в Мінську звинуватила Росію в нехтуванні домовленостями Нормандської четвірки . І дійсно, в грудні 2019-го на зустрічі з Зеленським в Парижі Путін погодився допустити до заручників в ОРДЛО місію Червоного Хреста та провести обмін із Україною, використовуючи саме майданчик Тристоронньої контактної групи (який «ЛДНР» фактично ігнорують в квітня минулого року, вимагаючи від України політичних поступок).

У нашому ефірі екс-бранець Кремля Станіслав Асєєв вгадав ім'я однієї з жінок, яку, як з'ясувалось згодом, планували відпустити угруповання, а політолог Олег Саакян пояснив, чому Медведчук протягом усієї «операції» зберігав мовчанку для ЗМІ:

Не «гуманітарним» статусом єдиним: українські правозахисники повідомили, що Росія передала контроль над видобутком вугілля в ОРДЛО від компанії «Внешторгсервис» (яку пов'язують із українським олігархом-утікачем Сергієм Курченком) компанії «Торговий дім. Донські вуглі», підконтрольній тому ж Віктору Медведчуку . А російське видання «Спектр» повідомило про плани Росії до 2025-го року витіснити українські паспорти на окупованій території на користь «паспортів ДНР» - можливо, щоби створити картинку «лояльності» українців на окупованій частині Донецької області до бойовиків.

В атаку Росія пішла і на перемовинах по Донбасу: спочатку за мовчазної згоди координатора політичної підгрупи від ОБСЄ П’єра Мореля ввела «громадських радників» з боку угруповань «ЛДНР» (угруповання, нагадаємо, навіть не є стороною переговорів), а потім повернула за «віртуальний стіл перемовин» самого заступника Адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Радник Путіна висунув Україні ультиматум: розробляти «дорожню карту» з реанімації Мінських перемовин має вона та бойовики, бо…«Нормандська четвірка не має права втручатися у внутрішні справи України». Те, що самі Мінські домовленості ухвалила саме Нормандська четвірка, Козак, певно, забув.

До речі, про ОБСЄ: організацію- арбітра на перемовинах щодо Донбасу очолила голова МЗС Швеції - однієї із найбільш дружніх до України країн в ЄС - Анн Лінде. Тут ми розбираємо, чому Швеція така прихильна до Києва, і чи справді для України відкривається вікно можливостей для закінчення війни.

Дві команди КВК з окупованого Донецька 25 та 26 січня візьмуть участь у московському кастингу на участь у проєкті «Ліга сміху» російського телеканалу СТС - за франшизою «Студії «Квартал 95», що її, як відомо, заснував Володимир Зеленський. Розказуємо, як так вийшло , та про що жартує молодь під оком «ДНР».

22 січня - в День Соборності України - волонтери запустили листівки з привітаннями в бік окупованого Донецька: тут ми розказуємо , як зустріла свято підконтрольна частина Донбасу. А Маріуполь відзначив щосту річницю обстрілу мікрорайону «Східний» ГРАДами з боку російських угруповань на Донбасі.

Прапор України летить у бік окупованого Донецька

Також цього тижня виповнилось п'ять років проєкту Радіо Донбас.Реалії української служби Радіо Свобода: 21 січня 2016-го року ми вперше вийшли в ефір, зокрема, і на окупованих територіях. Ми зібрали 20 матеріалів (текстів, аудіо, мультимедійних репортажів тощо), які вважаємо найцікавішими з тих, що зробили за цей час.

Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Усі ефіри Радіо Донбас.Реалії. Наш сайт. І фейсбук. Пошта: Donbas_Radio@rferl.org. Автовідповідач: 0800300403.

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