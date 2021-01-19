Гармаш: у засіданні ТКГ взяли участь «громадські радники від «ДНР» та «ЛНР»

У засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі взяли участь «громадські радники» від контрольованих Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР», повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей в ТКГ Сергій Гармаш у фейсбуці.

За його словами, українська сторона запитувала в координатора політичної підгрупи від ОБСЄ П’єра Мореля. Той, як пише Гармаш, «почав багатослівно пояснювати, що «ще з часів Горбуліна» на переговорах не прийнято піднімати питання статусу учасників».

«Дивні переговори, якщо вони ведуться незрозуміло з ким. Ну ок. Тоді Андрій Костін (представник України в політичній підгрупі) запитав посла Мореля, хто прийняв рішення про включення цих людей в закритий дипломатичний процес. Посол не зміг відповісти і на це питання. Зате Мірошник і Михайлова (представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» – ред.) заявили: «визначати склад нашої делегації будемо ми, як сторона переговорного процесу»; «ми повідомили нотою МЗС про склад нашої делегації», – написав Гармаш.

За його даними, МЗС Росії не надсилало жодних нот на Тристоронню контактну групу.

«Представник російської делегації заявив, що Москва завжди повідомляє нотою МЗС про зміни в складі своєї делегації. А до інших «делегацій» МЗС Росії відношення не має. Природно, МЗС України теж не робив ноти про участь в Мінському процесі «громадських радників від ЛНР-ДНР», – пише Гармаш.

Він вважає, що «профанація Мінських переговорів по Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу».

«До роботи в політичній підгрупі були допущені ще і «громадські радники від ЛНР і ДНР»... Правда, сьогодні вони не сказали ні слова, але важливо те, що ОБСЄ проковтнула їхню появу… Ми не зірвали процес, враховуючи, що ця провокація, швидше за все, була приурочена до візиту в Київ нового головуючого в ОБСЄ – міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде. Але післязавтра нас, судячи з усього, чекає бурхливе засідання ТКГ», – додав Гармаш.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.