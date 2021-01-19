Кулеба: голова ОБСЄ Анн Лінде прибула в Україну, це її перший закордонний візит на посаді

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде прибула в Україну 19 січня, повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

«Це її перший закордонний візит як головуючої в ОБСЄ. Чіткий сигнал, що основна загроза європейській безпеці, спричинена агресією РФ проти України, залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році», – написав Кулеба у твітері.

Голова ОБСЄ Анн Лінде перебуває в Україні з дводенним робочим візитом. Швеція розпочала головування у ОБСЄ з 1 січня.

Лінде планує в супроводі Кулеби відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомиться з діяльністю моніторингової місії ОБСЄ та наслідками бойових дій.