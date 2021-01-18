Очільниця ОБСЄ відвідає Донбас

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде 19-20 січня відвідає з робочим візитом Україну.

Швеція почала головування у ОБСЄ з 1 січня, тож для Лінде це буде перший візит.

Під час перебування у Києві Лінде зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Діюча Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ України обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ. Міністри приділять окрему увагу актуальним питанням двосторонніх українсько-шведських відносин, подальшому збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій між двома країнами, взаємодії України та Швеції у міжнародних організаціях», – мовиться у повідомленні МЗС.

Лінде також у супроводі Кулеби відвідає зону проведення операції Об’єднаних сил На Донбасі, де ознайомиться з діяльністю моніторингової місії ОБСЄ а наслідками бойових дій.

19 січня о 12.30 Дмитро Кулеба та Анн Лінде проведуть спільну пресконференцію.